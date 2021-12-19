Искусственный интеллект будет искать парковочные места во дворах Москвы

Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

Акционерное общество «Электронная Москва», которое находится в ведении столичного департамента информационных технологий, объявило конкурс на проведение тестирования новинки, позволяющей анализировать доступность парковочных мест для машин на придомовых территориях при помощи искусственного интеллекта. Об этом сказано в документации, размещенной на портале госзакупок.

— Сервис позволит жителям многоквартирных домов дистанционно узнавать, есть ли на парковке у дома свободные места, — рассказали представители департамента.

Искусственный интеллект будет анализировать информацию о парковочных местах около домов, считывая изображения с камер видеонаблюдения. Согласно техническому заданию конкурса, точность распознавания свободных мест должна быть не менее 85 процентов.

Стартовая цена закупки составила почти 6,2 миллиона рублей. К рассмотрению заявок на конкурс «Электронная Москва» собирается приступить уже на следующей неделе. Тестирование новой технологии проведут в Северо-Восточном, Юго-Восточном и Западном административных округах, в Зеленограде и Новой Москве. С информацией о доступных парковочных местах можно будет ознакомиться в мобильном приложении «Электронный дом», передают «Известия».

Отмечается, что технологии, которые анализируют наличие мест для парковки в Москве и других городах, уже есть. Но они ориентированы на парковки вдоль дорог и на платные автостоянки, поэтому не позволяют находить свободные места во дворах.

Перехватывающая парковка открылась около станции метро «Медведково» 18 декабря. Автомобиль там можно оставить бесплатно с 05:30 до 02:00. Для этого потребуется продолжить путь на общественном транспорте и сделать не менее двух пересадок, начав движение со станции «Медведково».