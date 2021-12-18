Перехватывающая парковка открылась около станции метро «Медведково»

Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

Россия, Москва, улица Грекова Карта всех событий

Перехватывающая парковка стала доступна горожанам около станции метро «Медведково». Об этом сообщили в столичном департаменте транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры в субботу, 18 декабря.

— Открылась перехватывающая парковка около станции метро «Медведково» на улице Грекова. Удобно для тех, кто едет из Пушкина, Королева или Мытищ, — говорится в сообщении.

Автомобиль, как уточняется, там можно оставить бесплатно с 05:30 до 02:00. Для этого потребуется продолжить путь на общественном транспорте и сделать не менее двух пересадок, начав движение со станции «Медведково».

Всего на парковке доступно 182 места, в том числе 19 — для водителей с ограниченными возможностями. Гарантированное место на месяц можно приобрести за 4,5 тысячи рублей в месяц, отмечается в Telegram-канале департамента.

3 декабря мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что в 2021 году город поставит исторический рекорд по строительству жилой недвижимости: будет введено около 14 миллионов квадратных метров. Планируется, что к 2032 году миллион горожан переедет из старых домов в современные квартиры.