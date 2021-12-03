Рекордный объем недвижимости будет введен в Москве в 2021 году

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В текущем году столица поставит исторический рекорд по строительству жилой недвижимости — будет введено около 14 миллионов квадратных метров. Об этом рассказал мэр Москвы Сергей Собянин в ходе участия в сессии «Города-2030. Прогресс человечества» на «Форуме России: определяя будущее» в рамках всемирной выставки «Экспо-2020».

— Комфортное жилье: в этом году Москва поставит исторический рекорд — в городе будет введено порядка 14 миллионов квадратных метров недвижимости. За год мы построили дома, в которых будут жить 200–250 тысяч жителей. Созданы десятки тысяч рабочих мест, — сообщил глава города.

По словам Сергея Собянина, в Москве реализуется программа переселения жителей из ветхих пятиэтажных домов в новое жилье. Планируется, что к 2032 году миллион жителей Москвы переедет из старых домов в современные квартиры.

Он также рассказал, что для реализации такого масштабного строительства Москва находит новые территории, передает агентство городских новостей «Москва».

— В ближайшее десятилетие правительство Москвы намерено реализовать крупнейшую в истории города программу девелопмента старых заводских территорий, благодаря которой в Москве появятся десятки новых кварталов качественной застройки жильем, рабочими местами, социальной инфраструктурой, с лучшей экологией, — заключил мэр города.

В пятницу, 3 декабря, руководитель столичного департамента строительства Рафик Загрутдинов сообщил, что жилой дом по программе реновации жилищного фонда ввели в эксплуатацию в районе Зюзино на юго-западе Москвы.