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Новостройку по реновации на 115 квартир ввели в эксплуатацию в Зюзине

Виктория Сикерина

Сюжет: 

Программа реновации жилья в Москве
Город
Новостройку по реновации на 115 квартир ввели в эксплуатацию в Зюзине
Фото: Михаил Колобаев / stroi.mos.ru
Россия, Воронеж, Севастопольский переулок, 79 Карта всех событий

Жилой дом по программе реновации жилищного фонда ввели в эксплуатацию в районе Зюзино на юго-западе Москвы. Об этом сообщил руководитель столичного департамента строительства Рафик Загрутдинов в пятницу, 3 декабря.

По его словам, многоэтажка расположилась по адресу Севастопольский проспект, владение 79.

— В доме 115 квартир (однокомнатных — 45, двухкомнатных — 30, трехкомнатных — 40). Готовая улучшенная отделка в новых квартирах полностью соответствует стандартам реновации, утвержденным постановлением правительства Москвы, — заявил глава ведомства.

Рафик Загрутдинов отметил, что новостройку возвели по индивидуальному проекту. Фасады выполнили с помощью клинкерной плитки и кирпича, а также установили на них короба для кондиционеров в едином стиле.

Первый этаж дома планируют отдать под коммерческие помещения: кафе, магазины, салоны красоты, офисы и секции для детей. В подъездах предусмотрены почтовые ящики, колясочная, комната консьержа с санитарным узлом и кладовая для уборочного инвентаря.

Также в ходе строительства специалисты благоустроили и озеленили дворовую территорию. Здесь появились игровые и спортивные площадки, газоны, цветники и деревья.

30 ноября началось заселение двух новостроек в районе Зюзино в Юго-Западном административном округе столицы.

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