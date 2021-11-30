Первые новостройки в районе Зюзино переданы под заселение в рамках реновации

Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

Россия, Москва, Малая Юшуньская улица, 10к2 Карта всех событий

Во вторник, 30 ноября, началось заселение двух новостроек в районе Зюзино в Юго-Западном административном округе столицы. Об этом рассказал руководитель Департамента градостроительной политики города Москвы Сергей Левкин.

— На данный момент уже возведена 21 новостройка, еще 24 дома площадью около 350 тысяч квадратных метров строят или проектируют, — сообщил руководитель департамента.

Левкин отметил, что в программу реновации на юго-западе Москвы попали 520 домов, в которых проживает более 117 тысяч горожан.

На первых этажах домов расположатся объекты социальной инфраструктуры. Территорию во дворах озеленят. Специалисты установят детские и спортивные площадки, а также зоны отдыха.

— В районе Зюзино современные квартиры с качественной отделкой получат более 600 жителей из 239 семей, проживающие в трех домах на улицах Малой Юшуньской, Одесской и Херсонской. Новостройки расположены в шаговой доступности от старых пятиэтажек, — сообщил министр правительства Москвы, руководитель департамента городского имущества Максим Гаман.

Новое жилье для горожан будет находиться по адресам Малая Юшуньская, дом 10, корпус 2, и улица Каховка, дом 23, корпус 5.

29 ноября руководитель московского департамента строительства Рафик Загрутдинов заявил, что в центре столицы по программе реновации строят и проектируют 10 жилых домов общей площадью более 120 тысяч квадратных метров.