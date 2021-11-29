Десять домов по программе реновации строят и проектируют в центре Москвы

Фото: Денис Гришкин / АГН Москва

Россия, Москва, Электролитный проезд, 7А Карта всех событий

В центре столицы строят и проектируют 10 жилых домов общей площадью более 120 тысяч квадратных метров по программе реновации. Об этом в понедельник, 29 ноября, рассказал руководитель московского департамента строительства Рафик Загрутдинов.

— С начала реализации программы в округе уже введены в эксплуатацию два дома — в Мукомольном проезде, дом 2 в Пресненском районе и на улице Бауманская, дом 47/1 в Басманном районе, — заявил Загрутдинов.

Три дома построят в районе Басманный, четыре — в Красносельском районе. Два жилых дома появятся в районе Пресненский, один дом — в Таганском районе, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

26 ноября сообщалось, что в столичном районе Нагорный началось строительство дома по программе реновации. По словам главы московского департамента строительства Рафика Загрутдинова, новый жилой дом появится по адресу Электролитный проезд, владение 7а. Отмечается, что построенное по индивидуальному проекту здание будет иметь три секции. Его фасады облицуют керамогранитом и клинкерной плиткой. На них установят корзины для кондиционеров.