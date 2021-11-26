Строительство дома по программе реновации началось в Нагорном районе

Фото: Михаил Колобаев / stroi.mos.ru

Россия, Москва, Электролитный проезд, 7А Карта всех событий

В столичном районе Нагорный началось строительство дома по программе реновации. Об этом в пятницу, 26 ноября, рассказал глава столичного департамента строительства Рафик Загрутдинов.

Новый жилой дом появится по адресу Электролитный проезд, владение 7а.

— В настоящее время ведутся работы по устройству фундаментной плиты. Ввод в эксплуатацию планируется в 2023 году, — рассказал руководитель департамента.

Построенное по индивидуальному проекту здание будет иметь три секции. Его фасады облицуют керамогранитом и клинкерной плиткой. На них установят корзины для кондиционеров.

В доме расположатся 318 квартир, из них 74 однокомнатных, 186 двухкомнатных, 50 трехкомнатных, 5 четырехкомнатных и 3 шестикомнатных. Их общая площадь превысит 18 902 квадратных метра. Три квартиры оборудуют всем необходимым для маломобильных людей.

Внутреннюю отделку выполнят в соответствии с утвержденными стандартами реновации.

Первый этаж здания займут магазины, кафе, спортклубы, салоны красоты, кружки и секции для детей. В вестибюле будут находиться комната консьержа, колясочная, кладовая для инвентаря и зона почтовых ящиков.

Каждую секцию здания оборудуют грузопассажирскими лифтами.

Вход в здание, вестибюль и лифтовый холл на первом этаже выполнят в один уровень с поверхностью земли для удобства мам с колясками и маломобильных жильцов.

Новостройку оснастят системами охраны, видеонаблюдения, оповещения и управления эвакуацией при пожаре.

Придомовую территорию благоустроят и озеленят. Здесь появятся детская и спортивная площадки, а также плоскостная парковка.

Днем ранее, 25 ноября, мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что программа реновации жилья в Москве идет строго по плану и может быть завершена к 2023 году. По его словам, самые сложные периоды программы, такие как проектирование районов и обсуждение с гражданами проектов планировок, уже позади.