«Задача гигантская»: Сергей Собянин рассказал о реализации реновации в Москве

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Программа реновации жилья в Москве идет строго по плану и может быть завершена к 2023 году. Об этом мэр Москвы Сергей Собянин сообщил в четверг, 25 ноября.

— Задача просто гигантская — не то что большая, а просто гигантская. Такого объема переселения граждан в новое жилье мало где в мире можно найти. Тем более мы это делаем бесплатно, — отметил мэр столицы.

По его словам, самые сложные периоды программы, такие как проектирование районов и обсуждение с гражданами проектов планировок, уже позади. Сергей Собянин также отметил, что в 2021 году план может быть даже перевыполнен. Но огромный масштаб работы не дает поводов обещать завершения программы как можно скорее.

— Мы должны сделать в срок, и если это получится, то это будет вообще здорово, потому что, действительно, масштаб и сложность этой программы просто гигантские, — передает слова мэра РИА Новости.

До этого мэр Москвы сообщил, что Москва заняла лидерскую строчку в европейском рейтинге «Города будущего: индекс ESG-инноваций» в категории «Госуправление». Он отметил, что список городов составляют на основе вовлечения властей в решение экологических, социальных и управленческих проблем. Мэр добавил, что в настоящий момент в Москве сосредоточены 130 тысяч технологических предприятий. При этом количество ESG-ориентированных организаций непрерывно увеличивается.