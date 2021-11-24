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Сергей Собянин сообщил о победе Москвы в европейском рейтинге «городов будущего»

Виктория Сикерина

Город
Сергей Собянин сообщил о победе Москвы в европейском рейтинге «городов будущего»
Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

Москва заняла лидерскую строчку в европейском рейтинге «Города будущего: индекс ESG-инноваций» в категории «Госуправление». Об этом рассказал мэр столицы Сергей Собянин в среду, 24 ноября.

Он отметил, что список городов составляют на основе вовлечения властей в решение экологических, социальных и управленческих проблем.

— Кроме того, столица заняла вторые места в категориях «Социальный капитал в сфере ESG» и «Сообщество ESG-предпринимателей». По результатам исследования мюнхенского центра DEEP Ecosystems Москва в общем зачете городов обошла Париж, Берлин и Барселону, — заявил глава города.

Сергей Собянин добавил, что в настоящий момент в Москве сосредоточены 130 тысяч технологических предприятий. При этом количество ESG-ориентированных организаций непрерывно увеличивается.

— Благодарю за высокую оценку нашей работы — такие результаты стали возможны за счет комфортных условий для создания инноваций, их внедрения в городскую экономику и использования жителями, — заключил мэр столицы на официальной странице в социальной сети «ВКонтакте».

Накануне Москва возглавила всероссийский рейтинг «Регион-НКО-2021».

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