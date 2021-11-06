Москва стала первой во всероссийском рейтинге «Регион-НКО 2021»

Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

Москва возглавила всероссийский рейтинг «Регион-НКО 2021». Об этом сообщили в столичном комитете общественных связей и молодежной политики в субботу, 6 ноября.

— Общественная палата Российской Федерации вместе с рейтинговым агентством «РАЭКС-Аналитика» и Ассоциацией составителей рейтингов (АСР) оценили уровень и качество развития некоммерческого сектора во всех регионах страны. Москва второй год занимает первое место рейтинга, — говорится в сообщении.

Рейтинг, как уточняется, показывает, насколько развит некоммерческий сектор в субъекте. Председатель комитета Екатерина Драгунова выразила надежду, что практики города в реализации некоммерческих проектов помогут занимать высокие позиции в рейтинге общественникам из других городов, отмечает ТАСС.

27 октября сообщалось, что Москва стала одним из ста лучших городов мира для студентов по версии британской консалтинговой фирмы Studee. Столица оказалась на 84-м месте в рейтинге, Россию в нем также представили Санкт-Петербург — 98-е, Новосибирск — 99-е, а также Томск — 100-е.

Первая пятерка состоит из Токио, Мельбурна, Сеула, Квебека и Аделаиды. Лучшим студенческим городом в Европе, согласно оценке Studee, стал Дублин.