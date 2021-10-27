Москва вошла в сотню лучших в мире городов для студентов

Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

Столица стала одним из ста лучших городов мира для студентов по версии британской консалтинговой фирмы Studee. Об этом сообщили в пресс-службе мэра и правительства Москвы в среду, 27 октября.

— Во время исследования учитывалась средняя стоимость жизни и аренды жилья, скорость интернета и количество вузов, входящих в международные рейтинги. Также эксперты оценивали число молодых людей в возрасте от 15 до 24 лет, качество и доступность продуктов питания, уровень жизни, безопасности и свободы слова, — говорится в сообщении.

Москва оказалась на 84-м месте в рейтинге, Россию в нем также представили Санкт-Петербург — 98-е, Новосибирск — 99-е, а также Томск — 100-е. Первая пятерка состоит из Токио, Мельбурна, Сеула, Квебека и Аделаиды.

Лучшим студенческим городом в Европе, согласно оценке Studee, стал Дублин. Он занимает 13-ю строчку в списке, отмечается на официальном сайте мэра Москвы.

19 октября в Минфине сообщили, что столица подтвердила высокое качество управления финансами. Специалисты отметили сбалансированность основных бюджетных показателей Москвы и высокое качество бюджетного планирования.