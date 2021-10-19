Минфин России подтвердил высокое качество управления столичными финансами

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Столица подтвердила высокое качество управления финансами. Результаты рейтинга субъектов Федерации за 2020 год опубликовал Минфин РФ.

Специалисты отметили сбалансированность основных бюджетных показателей Москвы, высокое качество бюджетного планирования. Также не выявлены нарушения требований бюджетного кодекса страны.

— События 2020 года, связанные с пандемией коронавирусной инфекции, оказали сильнейшее воздействие практически на все процессы, происходившие в экономике и социальной сфере. Благодаря оперативно принятым мерам нам удалось сохранить сбалансированность бюджета Москвы, его доходную базу и обеспечить прозрачное и эффективное использование бюджетных средств, — добавила Елена Зяббарова, министр правительства столицы, руководитель городского департамента финансов.

В прошлом году государственный долг Москвы остался на прежнем уровне — 30 миллиардов рублей. Он представлен одним выпуском городских облигаций со сроком погашения в июне 2022 года.

Бюджетная устойчивость, высокое качество управления финансами и инвестиционный уровень кредитного рейтинга столицы отметили и ведущие международные рейтинговые компании, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Рейтинг Министерства финансов Российской Федерации по оценке качества управления региональными финансами был создан в 2009 году. В его основу входят интегральные показатели аспектов управления финансами в стране.

Ранее доцент кафедры финансов и цен РЭУ им. Г. В. Плеханова Мария Долгова рассказала о том, какие товары подорожают в России к концу года. Она сообщила, что наибольший рост цен (до 15 процентов в годовом выражении) будет в категориях электроника, бытовая техника и автомобили. Также, по словам экономиста, серьезно вырастут и цены на продукты питания.