Экономист назвала товары, которые подорожают в России к концу года

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Рост цен на некоторые категории товаров к Новому году — одно из следствий традиционного повышения спроса в предпраздничный период. О том, какие товары поднимутся в цене больше всего, рассказала доцент кафедры финансов и цен РЭУ им. Г.В. Плеханова Мария Долгова.

Она сообщила, что наибольший рост цен (до 15 процентов в годовом выражении) будет в категориях электроника, бытовая техника и автомобили. Одежда и обувь подорожают в меньшей степени (на три-пять процентов).

— Причины кроются в существенном подорожании металлов, кризисе с поставками полупроводников, росте цен на энергоносители, — отметила она.

Также, по словам экономиста, серьезно вырастут и цены на продукты питания. Так, до конца года рост цен на овощи и фрукты может составить до 20 процентов по сравнению с сентябрем.

Рост цен на пшеницу отразится на стоимости всех товаров, в производстве которых она используется — макароны, хлебобулочные, кондитерские изделия, мука. Цены на яйца продолжат рост — он может составить до 10-11 процентов.

Кроме того, на 15-20 процентов могут подорожать вина из-за плохого урожая и увеличения расходов на логистику. А вот рост цены на шампанское, спрос на которое перед праздником растет, окажется несущественным — восемь-десять процентов, заключила эксперт. Водка может подорожать на 10 процентов, передает агентство «Прайм».

Автоэксперт сообщил, насколько подорожают машины в России. Рост цен происходит по нескольким причинам. По мнению эксперта, цены на автомобили вырастут примерно на 15 процентов. Рост стоимости затронет авто разных марок.