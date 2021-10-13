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Автоэксперт сообщил, насколько подорожают машины в России

Ирина Игнатенко

Общество
Автоэксперт сообщил, насколько подорожают машины в России
Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва

Стоимость автомобилей в России будет меняться в сторону подорожания. Такое заявление сделал автоэксперт Андрей Ломанов.

Рост цен происходит по нескольким причинам.

— Тенденция такая, что машин будет выпускаться все меньше из-за отсутствия комплектующих. Речь о полупроводниках, которые используются в микросхемах автомобилей. Но уже пошел разговор о том, что не хватает и материалов для чипов. Кроме того, дорожает металл. А поставки на металл заключаются, как правило, на год. То есть в следующем году автомобили будут производиться из металла, купленного уже по новой цене, — пояснил Ломанов в комментарии «Радио 1».

По мнению эксперты, цены на автомобили вырастут примерно на 15 процентов. Рост стоимости затронет авто разных марок.

Эксперт отметил, что бюджетных автомобилей с каждым годом становится все меньше и не стоит ждать, что цены станут ниже в ближайшее время.

До этого автоэксперт пояснил, как избежать проблем при аренде автомобиля.

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