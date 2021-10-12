Автоэксперт объяснил, как избежать проблем при аренде автомобиля

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Перед тем как взять на прокат машину, нужно внимательно изучить все условия договора. Кроме того, важно оценить состояние автомобиля, чтобы избежать возможных затруднений при возврате. Об этом «Вечерней Москве» рассказал главный редактор журнала «За рулем» Максим Кадаков.

По словам специалиста, при выборе компании для аренды важно внимательно читать договор.

— Нужно прочитать все, что написано в договоре, и выяснить, как разрешаются спорные ситуации. Например, человек оплатил прокат автомобиля, приезжает, а его нет. Взамен предлагают другой автомобиль, возможно, другого класса. Нужно знать, как этот момент отражен в договоре, — посоветовал Кадаков.

Не менее важно выяснить, как будет действовать страховка в случае аварии, отметил эксперт. Он подчеркнул, что компания может брать на себя обязательства не во всех случаях.

Кадаков обратил внимание, что необходимо тщательно осматривать автомобиль перед поездкой.

— Машину нужно обязательно осмотреть не только снаружи, но и внутри, включая багажник. Например, там может не оказаться запасного колеса, а его потом будут требовать с того, кто арендовал машину. При наличии каких-то повреждений лучше отметить это в акте приемки автомобиля, — посоветовал автоэксперт.

Кроме того, нужно обязательно выяснить, какие штрафы предусмотрены за просрочку сдачи машины, предупредил собеседник «ВМ».

Также Кадаков отметил, что сервисы аренды автомобилей нередко требуют залог у начинающих водителей.

— Прокатные конторы всегда настороженно относились к новичкам, потому что у них выше риск попасть в ДТП. Поэтому существует практика удержания какой-то суммы на случай штрафов или возможных повреждений, которые не покрываются страховкой, — отметил специалист.

Кроме того, при отсутствии опыта нужно с осторожностью брать в аренду автомобиль, сильно отличающийся от тех, на которых человек привык ездить, отметил специалист.

— Я знаю реальные истории, когда человек впервые ехал, к примеру, на фургоне. И, проезжая через ворота, царапал весь бок просто потому, что не привык к габаритам. С чужой машиной вообще нужно быть аккуратнее, — заключил Кадаков.