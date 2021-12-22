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Мэр Москвы рассказал о планах по открытию 50-60 новых станций и трех линий метро

Георгий Соланович

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Мэр Москвы рассказал о планах по открытию 50-60 новых станций и трех линий метро
Строительство станции «Лианозово» Люблинско-Дмитровской линии метро / Фото: Александр Попов / Вечерняя Москва

Три новые ветки и 50–60 станций метро откроют в Москве в ближайшие несколько лет. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

Собянин добавил, что помимо открытия станций и строительства новых веток метрополитена планируется завершение Большой кольцевой линии, а третий и четвертый маршруты Московских центральных диаметров (МЦД-3 и МЦД-4) откроют в 2023-2024 годах.

22 декабря мэр Москвы выступил перед депутатами Мосгордумы с традиционным отчетом об итогах работы правительства города.

Собянин рассказал о результатах работы за 2021 год и планах на следующий год. В этом году, как и в прошлом встреча проходит в дистанционном формате по видеоконференцсвязи. Он также затронул темы развития транспортной системы Москвы, программы реновации города и вопрос пандемии коронавирусной инфекции.

Заместитель мэра Москвы в правительстве города по вопросам градостроительной политики Андрей Бочкарев заявил, что на центральном участке Троицкой линии московского метро началась проходка левого перегонного тоннеля длиной почти 2,5 километра между строящимися станциями «Вавиловская» и «Академическая».

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