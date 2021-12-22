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Андрей Бочкарев: Началась тоннелепроходка центрального участка Троицкой линии метро

Евгений Белоусов

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Андрей Бочкарев: Началась тоннелепроходка центрального участка Троицкой линии метро
Фото: Михаил Колобаев / stroi.mos.ru
Россия, Москва, Троицкий административный округ Карта всех событий

На центральном участке Троицкой линии московского метро началась проходка левого перегонного тоннеля длиной почти 2,5 километра между строящимися станциями «Вавиловская» и «Академическая». Об этом в среду, 22 декабря, сообщил заместитель мэра Москвы в правительстве Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

По его словам, тоннель проложит шестиметровый тоннелепроходческий комплекс «Марина». Бочкарев также добавил, что центральный участок Троицкой линии протяженностью свыше семи километров от станции «Новаторская» до станции «Крымская» с перспективной пересадкой на одноименную платформу Московского центрального кольца (МЦК) обеспечит интеграцию Троицкого и Новомосковского административных округов (ТиНАО) в московский транспортный каркас.

Как отметил генеральный директор АО «Мосинжпроект» Юрий Кравцов, сейчас идет строительство всех трех станций центрального участка линии: «Вавиловской», «Академической» и «Крымской».

— На всех площадках ведется вынос инженерных сетей, на «Академической» и «Вавиловской» выполняется сооружение ограждающих конструкций котлована, — рассказал Кравцов.

До этого сообщалось, что строители начали монтаж эскалаторов на станциях первого участка Троицкой линии метро: «Новаторская» и «Университет Дружбы Народов».

Троицкая линия метро соединит Московское центральное кольцо с Троицким городским округом. В шаговой доступности от станций новой ветки проживает около миллиона человек, а ожидаемая ежедневная нагрузка на Троицкую ветку — 100 тысяч человек.

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