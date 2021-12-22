Сергей Собянин: По числу ограничений из-за COVID-19 Москва занимает одно из последних мест в мире

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

Москва занимает одно из последних мест в мире по количеству ограничений из-за коронавируса. Об этом в среду, 22 декабря, мэр Москвы Сергей Собянин заявил, в ходе традиционного отчета о результатах деятельности городского Правительства перед депутатами Мосгордумы.

— Мы максимально щедяще вводим ограничительные меры и только тогда, когда это необходимо для жизни и здоровья граждан, по количеству ограничений Москва занимает одно из последних мест в мире среди мировых городов, — заявил мэр.

По его словам, это помогает экономике столицы продолжать стабильно развиваться и работать, передает РИА Новости.

Сергей Собянин выступил перед депутатами Мосгордумы с ежегодным отчетом о результатах деятельности правительства столицы. Выступление главы города перед парламентариями традиционно проходит во второй декаде декабря. В этом году, как и в прошлом встреча проходит в дистанционном формате по видеоконференцсвязи.

В своем выступлении Сергей Собянин рассказал о результатах работы за 2021 год и планах на 2022 год. Он затронул темы развития транспортной системы города, программы реновации и создания комфортной городской среды, а также вопросы пандемии.