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Сергей Собянин: По числу ограничений из-за COVID-19 Москва занимает одно из последних мест в мире

Евгений Белоусов

Сюжет: 

Ситуация с коронавирусом
Город
Сергей Собянин: По числу ограничений из-за COVID-19 Москва занимает одно из последних мест в мире
Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

Москва занимает одно из последних мест в мире по количеству ограничений из-за коронавируса. Об этом в среду, 22 декабря, мэр Москвы Сергей Собянин заявил, в ходе традиционного отчета о результатах деятельности городского Правительства перед депутатами Мосгордумы.

— Мы максимально щедяще вводим ограничительные меры и только тогда, когда это необходимо для жизни и здоровья граждан, по количеству ограничений Москва занимает одно из последних мест в мире среди мировых городов, — заявил мэр.

По его словам, это помогает экономике столицы продолжать стабильно развиваться и работать, передает РИА Новости.

Сергей Собянин выступил перед депутатами Мосгордумы с ежегодным отчетом о результатах деятельности правительства столицы. Выступление главы города перед парламентариями традиционно проходит во второй декаде декабря. В этом году, как и в прошлом встреча проходит в дистанционном формате по видеоконференцсвязи.

В своем выступлении Сергей Собянин рассказал о результатах работы за 2021 год и планах на 2022 год. Он затронул темы развития транспортной системы города, программы реновации и создания комфортной городской среды, а также вопросы пандемии.

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