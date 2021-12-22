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Столичные власти избавят горожан от необходимости оформлять бумажные документы

Виктория Сикерина

Город
Столичные власти избавят горожан от необходимости оформлять бумажные документы
Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Одна из приоритетных и главных задач властей Москвы — избавление горожан от необходимости оформлять бумажные документы. Этот процесс можно остановить с помощью внедрения передовых технологий. Такое мнение выразил мэр столицы Сергей Собянин в среду, 22 декабря, в ходе ежегодного отчета о результатах деятельности городского правительства перед депутатами Московской городской думы.

Он отметил, что за минувшие десять лет в городе удалось создать комфортные условия для быстрого оформления большинства услуг и пособий.

— Необходимо полностью избавить граждан от оформления бумаг, без которых в современном цифровом мире можно прекрасно обойтись, — заявил мэр Москвы.

Сергей Собянин привел в пример отмену медицинских справок для дошкольников. Сейчас такие документы доступны в онлайн-формате в системе ЕМИАС и электронном дневнике, передает его слова агентство городских новостей «Москва».

Выступление мэра столицы перед депутатами Московской городской думы состоялось в среду, 22 декабря. «Вечерняя Москва» рассказала о главных темах в отчете Сергея Собянина.

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