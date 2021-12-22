Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Сергей Собянин: Система здравоохранения доказала свою способность к долгосрочному противостоянию пандемии

Виктория Сикерина

Сюжет: 

Ситуация с коронавирусом
Город
Сергей Собянин: Система здравоохранения доказала свою способность к долгосрочному противостоянию пандемии
Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Столичная система здравоохранения доказала, что способна долгосрочно бороться с пандемией коронавирусной инфекции. Об этом заявил мэр Москвы Сергей Собянин в среду, 22 декабря.

Глава города подчеркнул, что ни один заболевший COVID-19 в столице не остался без медицинской помощи, сообщает агентство городских новостей «Москва».

— Система здравоохранения доказала свою способность к долгосрочному противостоянию пандемии, — отметил мэр.

Так, в 2019 году в столице насчитывалось 2440 инфекционных коек без учета мест для заболевших коронавирусом. Из них 1172 — для взрослых, а 1268 — для детей. В 2021 году общее число коек составило 2237, из которых 736 предназначались для взрослого населения, а 1501 — для несовершеннолетних.

Во время пандемии город дополнительно развернул 800 коек в госпитале «Вороновское», 7 тысяч резервных коек и еще 2973 места во временных медучреждениях.

В настоящий момент мэр Москвы выступает перед депутатами Московской городской думы с ежегодным отчетом об итогах деятельности городского правительства. Традиционно отчет главы города проходит в конце декабря. В этом году формат мероприятия определили как очный.

В своем выступлении Сергей Собянин расскажет о результатах работы за 2021 год и планах на 2022 год. Он затронет темы развития транспортной системы города, программы реновации и создания комфортной городской среды, а также вопросы пандемии.

Московские врачи за минувшие 24 часа вылечили еще 3119 человек от коронавирусной инфекции.

Сергей Собянин: Система здравоохранения доказала свою способность к долгосрочному противостоянию пандемии
Читайте также:
Здравоохранение Пандемия Сергей Собянин
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...

Подкасты

Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Антон Кульбачевский
Антон Кульбачевский

Вредных выбросов стало меньше

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Нужные книги мы детям читаем

Елена Дружинина
Елена Дружинина

Престиж науки неуклонно растет

Дмитрий Лиознов
Дмитрий Лиознов

Вакцина — лучшая профилактика

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

О любви к матери и других темах в творчестве Александра Кердана

Георгий Осипов
Георгий Осипов

Пора раздавать удочки

Александр Никонов
Александр Никонов

Свобода их сводит с ума

Все мнения
О проекте