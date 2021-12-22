Сергей Собянин: Система здравоохранения доказала свою способность к долгосрочному противостоянию пандемии

Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Столичная система здравоохранения доказала, что способна долгосрочно бороться с пандемией коронавирусной инфекции. Об этом заявил мэр Москвы Сергей Собянин в среду, 22 декабря.

Глава города подчеркнул, что ни один заболевший COVID-19 в столице не остался без медицинской помощи, сообщает агентство городских новостей «Москва».

— Система здравоохранения доказала свою способность к долгосрочному противостоянию пандемии, — отметил мэр.

Так, в 2019 году в столице насчитывалось 2440 инфекционных коек без учета мест для заболевших коронавирусом. Из них 1172 — для взрослых, а 1268 — для детей. В 2021 году общее число коек составило 2237, из которых 736 предназначались для взрослого населения, а 1501 — для несовершеннолетних.

Во время пандемии город дополнительно развернул 800 коек в госпитале «Вороновское», 7 тысяч резервных коек и еще 2973 места во временных медучреждениях.

В настоящий момент мэр Москвы выступает перед депутатами Московской городской думы с ежегодным отчетом об итогах деятельности городского правительства. Традиционно отчет главы города проходит в конце декабря. В этом году формат мероприятия определили как очный.

В своем выступлении Сергей Собянин расскажет о результатах работы за 2021 год и планах на 2022 год. Он затронет темы развития транспортной системы города, программы реновации и создания комфортной городской среды, а также вопросы пандемии.

Московские врачи за минувшие 24 часа вылечили еще 3119 человек от коронавирусной инфекции.