Столичные врачи за 24 часа вылечили еще 3119 пациентов от коронавируса

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Московские врачи за минувшие 24 часа вылечили еще 3119 человек от коронавирусной инфекции. Об этом сообщили в оперштабе Москвы в среду, 22 декабря.

Таким образом за весь период пандемии коронавируса в столице полностью выздоровели 1 843 148 пациентов.

За последние сутки в Москве зарегистрировали 1904 новых случая заболевания COVID-19. Число госпитализированных пациентов составило 694, а подключенных к аппарату искусственной вентиляции легких (ИВЛ) — 547.

Еще 81 пациент за сутки скончался, говорится в сообщении.

Фото: Оперштаб

За минувшие 24 часа в России выявили 25 264 новых случая заболевания коронавирусом в 85 регионах. При этом у 6,8 процента заболевших не наблюдалось клинических симптомов COVID-19. Также после прохождения лечения от инфекции под присмотром специалистов в стране за день полностью вылечились 42 322 человек.

21 декабря мэр столицы Сергей Собянин заявил, что заболеваемость коронавирусом в Москве снизилась на 12 процентов за последнюю неделю. По его словам, в городе каждую неделю фиксируется снижение числа выявленных случаев инфекции.

В этот же день Сергей Собянин рассказал, что в настоящее время в столице запас коечного фонда для пациентов с коронавирусной инфекцией составляет 46 процентов.