Сергей Собянин: Запас коечного фонда в Москве для больных COVID-19 составляет 46 процентов

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

В настоящее время в столице запас коечного фонда для пациентов с коронавирусом составляет 46 процентов. Об этом во вторник, 21 декабря, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

— Мы видим тревожные сообщения по всему миру с «омикроном». Мы часть коечного фонда, которая освободилась, оставляем в «горячем резерве», модернизируем его. На сегодняшний день у нас запас коечного фонда составляет 46 процентов, — заявил глава города, добавив, что в общей сложности группировка составляет порядка 13 тысяч коек.

Сергей Собянин, принявший участие в президиуме координационного совета при правительстве России по борьбе с коронавирусом, дал рекомендацию остальным регионам также оставить «горячий резерв» коечного фонда.

До этого мэр столицы рассказал, что заболеваемость коронавирусной инфекцией в Москве снизилась на 12 процентов за последнюю неделю. Накануне он отметил, что столичные власти не планируют вводить новые ограничительные меры из-за распространения коронавирусной инфекции.