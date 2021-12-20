Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Сергей Собянин сообщил, что власти не планируют вводить новые ограничения по COVID-19

Виктория Сикерина

Сюжет: 

Ситуация с коронавирусом
Город
Сергей Собянин сообщил, что власти не планируют вводить новые ограничения по COVID-19
Фото: roscongress / Антон Сухонос

Столичные власти на данный момент не планируют вводить новые ограничительные меры из-за распространения коронавирусной инфекции. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в понедельник. 20 декабря.

В эфире телеканала «Россия 24» глава города отметил, что сценарий развития в столице нового штамма заболевания «омикрон» динамичен и непредсказуем.

Помимо этого, Сергей Собянин рассказал, что Москва направила на борьбу с пандемией коронавируса около 800 миллиардов рублей. За счет указанных денежных средств городские власти оказали поддержку предпринимательству, выплатили компенсации горожанам, ввели дополнительные льготные меры, а также создали резервные больницы по коронавирусу и осуществили выплаты медикам, добавил мэр города.

Также глава города заявил, что около 80 процентов пациентов, госпитализированных в медицинские учреждения столицы с коронавирусной инфекцией, занимались самолечением. По его словам, для предотвращения такой ситуации необходимо быстро и эффективно выявлять новых заболевших.

Московские врачи за минувшие 24 часа вылечили еще 2642 человека от коронавирусной инфекции. Таким образом, за весь период пандемии коронавируса в столице полностью выздоровели 1 836 874 пациента.

Сергей Собянин сообщил, что власти не планируют вводить новые ограничения по COVID-19
Читайте также:
Пандемия Сергей Собянин Коронавирус
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...

Подкасты

Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Александр Хохлов
Александр Хохлов

Когда будем грабить банк

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Обыкновенный эйджизм

Александр Прохоров
Александр Прохоров

Объем инвестиций вырос

Никита Миронов
Никита Миронов

Ах вы маленькие наивные бизнесменчики

Виталий Сучков
Виталий Сучков

Время подводить итоги и строить планы

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

В чем наше единство?

Алексей Мухин
Алексей Мухин

Почему иностранные IТ-гиганты не хотят жить по российским законам

Все мнения
О проекте