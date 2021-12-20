Сергей Собянин сообщил, что власти не планируют вводить новые ограничения по COVID-19

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Столичные власти на данный момент не планируют вводить новые ограничительные меры из-за распространения коронавирусной инфекции. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в понедельник. 20 декабря.

В эфире телеканала «Россия 24» глава города отметил, что сценарий развития в столице нового штамма заболевания «омикрон» динамичен и непредсказуем.

Помимо этого, Сергей Собянин рассказал, что Москва направила на борьбу с пандемией коронавируса около 800 миллиардов рублей. За счет указанных денежных средств городские власти оказали поддержку предпринимательству, выплатили компенсации горожанам, ввели дополнительные льготные меры, а также создали резервные больницы по коронавирусу и осуществили выплаты медикам, добавил мэр города.

Также глава города заявил, что около 80 процентов пациентов, госпитализированных в медицинские учреждения столицы с коронавирусной инфекцией, занимались самолечением. По его словам, для предотвращения такой ситуации необходимо быстро и эффективно выявлять новых заболевших.

Московские врачи за минувшие 24 часа вылечили еще 2642 человека от коронавирусной инфекции. Таким образом, за весь период пандемии коронавируса в столице полностью выздоровели 1 836 874 пациента.