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Сергей Собянин сообщил, что 80 процентов пациентов с COVID-19 занимались самолечением

Виктория Сикерина

Сюжет: 

Ситуация с коронавирусом
Город
Сергей Собянин сообщил, что 80 процентов пациентов с COVID-19 занимались самолечением
Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва

Около 80 процентов пациентов, госпитализированных в медицинские учреждения столицы с коронавирусной инфекцией, занимались самолечением. Об этом заявил мэр Москвы Сергей Собянин в понедельник, 20 декабря.

Он подчеркнул, что для предотвращения такой ситуации необходимо быстро и эффективно выявлять новых заболевших. Горожанам необходимо обращаться к специалистам при обнаружении первых же симптомов. Так количество госпитализированных в тяжелом состоянии пациентов сократится, уточнил глава города.

— И, как правило, здесь оказываются люди не те, которых мы на ранней стадии выявили и вели, а те, которые занимались самолечением или просто не обращались к врачу. Вот таких процентов 80 сюда попадает, — сообщил Сергей Собянин.

По его словам, столичная система здравоохранения способна обеспечить каждого заболевшего медицинской помощью. Однако это важно делать на ранних стадиях коронавируса, заключил мэр Москвы в эфире телеканала «Россия 24».

Также Сергей Собянин рассказал, что Москва направила на борьбу с пандемией коронавирусной инфекции около 800 миллиардов рублей. За счет указанных денежных средств городские власти оказали поддержку предпринимательству, выплатили компенсации горожанам, ввели дополнительные льготные меры, а также создали резервные больницы по коронавирусу и осуществили выплаты медикам, добавил мэр города.

Сергей Собянин сообщил, что 80 процентов пациентов с COVID-19 занимались самолечением
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