Сергей Собянин заявил, что столица потратила около 800 миллиардов рублей на борьбу с COVID-19

Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

Москва направила на борьбу с пандемией коронавирусной инфекции около 800 миллиардов рублей. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в понедельник, 20 декабря.

Он отметил, что за счет указанных денежных средств городские власти оказали поддержку предпринимательству, выплатили компенсации горожанам, ввели дополнительные льготные меры, а также создали резервные больницы по коронавирусу и осуществили выплаты медикам.

— Если вот все вместе посчитать, это, я думаю, где-то порядка 800 миллиардов рублей, включая траты Фонда обязательного медицинского страхования. Из них это миллиардов 200 — это недополученные доходы города, — заявил Сергей Собянин в эфире телеканала «Россия 24».

Глава города также подчеркнул, что пандемия оказалась недешевой ситуацией для экономики Москвы.

Московские врачи за минувшие 24 часа вылечили еще 2642 человека от коронавирусной инфекции. Таким образом, за весь период пандемии коронавируса в столице полностью выздоровели 1 836 874 пациента.

9 декабря мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что горожанам следует придерживаться существующих ограничений в связи с COVID-19. В случае необходимости принятия новых мер о них будет объявлено заранее.