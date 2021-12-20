Столичные врачи за сутки вылечили еще 2642 пациента от COVID-19

Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

Московские врачи за минувшие 24 часа вылечили еще 2642 человека от коронавирусной инфекции. Об этом сообщили в оперштабе Москвы в понедельник, 20 декабря.

Таким образом, за весь период пандемии коронавируса в столице полностью выздоровели 1 836 874 пациента.

За последние сутки в Москве зарегистрировали 2630 новых случаев заболевания COVID-19. Число госпитализированных пациентов составило 704, а подключенных к аппарату искусственной вентиляции легких (ИВЛ) — 524.

Фото: Оперштаб

Еще 78 пациентов за сутки скончались, говорится в сообщении.

За минувшие 24 часа в России выявили 27 022 новых случая заболевания коронавирусом в 85 регионах. При этом у восьми процентов заболевших не было клинических проявлений COVID-19.

Уточняется, что после прохождения лечения от инфекции под присмотром специалистов в стране за день полностью выздоровели 30 059 человек.

19 декабря мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что горожанам следует придерживаться существующих ограничений в связи с коронавирусной инфекцией. В случае необходимости принятия новых мер о них будет объявлено заранее.