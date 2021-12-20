В России выявили 27 022 новых случая коронавируса за сутки

Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

За последние 24 часа в России выявили 27 022 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией в 85 регионах. Об этом в понедельник, 20 декабря, сообщили в Telegram-канале оперштаба Москвы.

При этом у восьми процентов заболевших не было клинических проявлений COVID-19.

Фото: Стопкоронавирус.рф

По количеству заболевших в стране продолжает лидировать Москва. За сутки в столице выявили 2630 новых случаев COVID-19.

За последний день в РФ также зафиксировали 1019 летальных исходов. При этом после прохождения лечения от коронавируса под присмотром специалистов в стране за день полностью выздоровели 30 059 человек, подытожили в оперштабе.

Фото: Стопкоронавирус.рф

В Российской Федерации уровень коллективного иммунитета к коронавирусной инфекции вырос до 57,7 процента. Об этом в четверг, 16 декабря, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова. По состоянию на 10 декабря уровень коллективного иммунитета к коронавирусу в РФ был на два процента ниже — 55,7.

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29 ноября в РФПИ сообщили, что Центр Гамалеи приступил к адаптации вакцин от коронавируса к штамму «омикрон». Новая версия «Спутника V» при необходимости может быть готова к массовому производству через 45 дней, уточнили в фонде. Несколько сотен миллионов бустеров «Спутника» против нового варианта могут быть выведены на международный рынок к 20 февраля 2022 года.