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Центр Гамалеи начал адаптацию вакцин от COVID-19 к штамму «омикрон»

Иван Юминов

Сюжеты: 

Вакцинация от коронавируса Ситуация с коронавирусом
Общество
Центр Гамалеи начал адаптацию вакцин от COVID-19 к штамму «омикрон»
Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Владимир Новиков

Центр Гамалеи приступил к адаптации вакцин от коронавируса к штамму «омикрон». Об этом сообщили в РФПИ в понедельник, 29 ноября.

— «Спутник V» и «Спутник Лайт», по мнению Центра Гамалеи, нейтрализуют новый штамм «омикрон», — говорится в сообщении.

Новая версия «Спутника V» при необходимости может быть готова к массовому производству через 45 дней, уточнили в фонде. Несколько сотен миллионов бустеров «Спутника» против нового варианта могут быть выведены на международный рынок к 20 февраля 2022 года, отмечается на сайте РФПИ.

26 ноября сообщалось, что ВОЗ созвала чрезвычайную встречу для обсуждения быстро распространяющегося штамма коронавируса, который обнаружили в ЮАР и Ботсване. На встрече обсудили так называемый вариант B.1.1.529, позднее получивший название «омикрон».

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Директор Центра инноваций и реагирования на эпидемии в ЮАР Тулио де Оливейра рассказал, что был обеспокоен и обсудил на этой неделе новый штамм с официальными лицами ВОЗ. По его оценкам, почти 90 процентов новых случаев заболевания коронавирусом в провинции ЮАР Гаутенг были вызваны новым штаммом.

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