ВОЗ созвала чрезвычайную встречу из-за нового штамма коронавируса

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Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) созывает в пятницу, 26 ноября, чрезвычайную встречу для обсуждения потенциально быстро распространяющегося штамма коронавируса, который обнаружили в ЮАР и Ботсване.

На встрече будет обсуждаться так называемый вариант B.1.1.529 SARS-CoV-2. Эксперты обсудят, стоит ли считать этот вариант «вызывающим беспокойство» или «вызывающим интерес».

Директор центра инноваций и реагирования на эпидемии в ЮАР Тулио де Оливейра рассказал газете Financial Times, что был обеспокоен и обсудил на этой неделе новый штамм с официальными лицами ВОЗ. После этого было решено созвать экстренное совещание. По его оценкам, почти 90 процентов новых случаев заболевания коронавирусом в провинции ЮАР Гаутенг были вызваны новым штаммом.

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Ученые из Великобритании ранее предупредили о появлении в Ботсване штамма COVID-19, который содержит 32 мутации. Многие из мутаций указывают на его высокую трансмиссивность и устойчивость к вакцинам, штамм имеет больше изменений в спайковом белке, чем все другие варианты.