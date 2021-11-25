Новую опасную мутацию коронавируса выявили в Африке и Китае

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Новый опасный штамм коронавирусной инфекции под научным названием B.1.1.529 обнаружили в Ботсване, ЮАР и Гонконге. Об этом стало известно в четверг, 25 ноября.

Уточняется, что в новом штамме вируса содержится 32 мутации, из-за чего он более опасен и агрессивен. Также модификация заболевания показала устойчивость к вакцинации.

Так, в Ботсване выявили три случая заражения таким штаммом коронавируса. В ЮАР заразились шесть человек, а в Гонконге — один, говорится в сообщении издания Daily Mail.

Ранее профессор кафедры вирусологии биофака МГУ Алексей Аграновский в беседе с корреспондентом «Вечерней Москвы» объяснил, что самоликвидация «дельта»-штамма коронавируса из-за накопления слишком большого количества мутаций в одном из неструктурных белков противоречит вирусной эволюции. По его словам, если такое действительно возможно, то нужно подождать публикаций ученых по теме в рецензируемых журналах.

Также аллерголог-иммунолог Владимир Болибок заявил, что последняя волна коронавирусной инфекции в России показала, что в стране снижается число больных без клинических симптомов.