Российский иммунолог заявил об исчезновении бессимптомной формы коронавируса

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Последняя волна коронавирусной инфекции в России показала, что в стране снижается число больных без клинических симптомов. Такое мнение выразил аллерголог-иммунолог Владимир Болибок в четверг, 25 ноября.

Врач отметил, что причина такой тенденции — агрессивная атака «дельта»-штаммом COVID-19 организма. Также эксперт уточнил, что количество бессимптомных больных сократилось из-за увеличения числа зараженных с клинической симптоматикой вируса.

— Это связано с тем, что «дельта»-штамм коронавируса более агрессивный... Иммунная система не успевает отразить инфекцию, поэтому большее количество людей испытывают симптомы, — объяснил Болибок.

Также иммунолог заявил, что не все граждане проявляют ответственность и сообщают о своей болезни, из-за чего статистика показывает неполную картину. В особенности этому подвержены зараженные без симптомов коронавируса, которые не обращаются в больницы и продолжают вести социальную и активную жизнь.

— Еще думаю, что люди, которые раньше убедились, что болеют COVID-19 легко, при повторном недомогании не обращаются к врачам... Вот такой эгоизм приводит к тому, что этих людей не обследуют и не учитывают в статистике, но они ходят и распространяют инфекцию, — заключил Владимир Болибок в интервью радио Sputnik.

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