Инфекционист пояснил, как «вычислить» бессимптомный коронавирус

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Врач-инфекционист Евгений Тимаков развеял популярные мифы о бессимптомном течении коронавируса и объяснил, по каким признакам можно определить его наличие.

По словам специалиста, нет бессимптомного коронавируса, есть только нераспознанные симптомы. Например, мало кто обращает внимание на усталость, заложенность носа или головную боль, а это может свидетельствовать о наличии коронавирусной инфекции.

Для того, чтобы распознать коронавирус самостоятельно, нужно сравнить появившиеся симптомы с обычным состоянием пациента, отмечает врач. По его словам, необходимо определить, насколько сильны болевые ощущения по сравнению с обычным состоянием.

Если есть предположения, что присутствует коронавирусная инфекция, то надо сдать ПЦР-тест, чтобы подтвердить или опровергнуть предварительный диагноз, передает Nation news.

Тимаков добавил, что существует миф, что бессимптомный носитель коронавируса является «супер-распространителем» инфекции. Но это не так: если симптомы коронавируса незначительны, то и вируса выделяется меньше.

До этого доктор медицинских наук пояснил, нужна ли стимуляция иммунной системы после коронавируса.