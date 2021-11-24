Доктор медицинских наук пояснил, нужна ли стимуляция иммунной системы после коронавируса

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Во время коронавируса и реабилитационного периода необходимо как можно меньше вмешиваться в работу иммунной системы. Такую рекомендацию дал доктор медицинских наук Антон Ершов.

Он отметил, что любая вирусная инфекция является одной из самых сильных нагрузок на организм. После болезни необходимо дать время иммунной системе для восстановления.

— К сожалению, на данный момент достоверных иммуномодулирующих, иммуностимулирующих препаратов, которые так, как нам нужно, воздействуют на иммунную систему, в мире нет. Недостоверные, непонятные вмешательства в иммунную систему могут пагубно повлиять, — пояснил он в комментарии «МИР 24».

Специалист добавил, что при применении популярных в настоящее время постковидных процедур можно перестимулировать иммунную систему, оказать нежелательное воздействие на органы и ткани. В качестве примера он привел японские уколы на основе гидролизата плаценты человека, которые активно предлагают частные клиники.

Антон Ершов подчеркнул, что люди порой сами требуют от врачей назначить какие-либо процедуры для восстановления, создавая излишний спрос на подобные манипуляции.

До этого врач перечислил факторы, которые приводят к тяжелому течению коронавируса.