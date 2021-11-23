Врач перечислил факторы, которые приводят к тяжелому течению коронавируса
Лор-врач высшей категории Владимир Зайцев назвал факторы, которые снижают защиту организма от вирусных инфекций и приводят к тяжелому течению болезни.
По словам специалиста, если человек уделяет слишком много времени рабочим делам, при этом не успевает получать полноценный отдых, иммунитет будет снижаться.
— Если человек слишком много думает о работе, то это приводит не только к эмоциональному выгоранию, но и к снижению иммунитета, у организма нет сил подавлять инфекцию, — отметил он в комментарии Nation News.
Кроме того, снижение иммунитета может быть вызвано нарушением обменных процессов из-за несбалансированного питания.
Владимир Зайцев добавил, что необходимо полноценно отдыхать в выходные дни, позволяя себе подольше поспать, если на неделе количество сна не является достаточным.
До этого вирусолог заявил, что преждевременно говорить о победе над пандемией. По прогнозам, заболеваемость коронавирусом после снижения будет держаться приблизительно на одинаковом уровне в течение длительного времени.