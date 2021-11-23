Врач перечислил факторы, которые приводят к тяжелому течению коронавируса

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Лор-врач высшей категории Владимир Зайцев назвал факторы, которые снижают защиту организма от вирусных инфекций и приводят к тяжелому течению болезни.

По словам специалиста, если человек уделяет слишком много времени рабочим делам, при этом не успевает получать полноценный отдых, иммунитет будет снижаться.

— Если человек слишком много думает о работе, то это приводит не только к эмоциональному выгоранию, но и к снижению иммунитета, у организма нет сил подавлять инфекцию, — отметил он в комментарии Nation News.

Кроме того, снижение иммунитета может быть вызвано нарушением обменных процессов из-за несбалансированного питания.

Владимир Зайцев добавил, что необходимо полноценно отдыхать в выходные дни, позволяя себе подольше поспать, если на неделе количество сна не является достаточным.

До этого вирусолог заявил, что преждевременно говорить о победе над пандемией. По прогнозам, заболеваемость коронавирусом после снижения будет держаться приблизительно на одинаковом уровне в течение длительного времени.