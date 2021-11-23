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Вирусолог заявил, что преждевременно говорить о победе над пандемией

Ирина Игнатенко

Общество
Вирусолог заявил, что преждевременно говорить о победе над пандемией
Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Заболеваемость СОVID-19 в России действительно снижается. Однако это не говорит о победе над пандемией. Такое заявление сделал вирусолог и профессор Центра имени Гамалеи Анатолий Альтштейн.

— Заболеваемость действительно идет на спад, но это не значит, что волна ушла. Она фиксируется на каком-то достаточно высоком уровне и протянется еще довольно долго, пока люди не привьются, — сказал он в комментарии «360».

По его словам, заболеваемость после снижения будет держаться приблизительно на одинаковом уровне в течение длительного времени.

Специалист добавил, что во время очередной вспышки коронавирусной инфекции россияне начали вакцинироваться активнее, но желание прививаться может опять пойти на спад.

Количество новых случаев коронавируса в России за прошлые сутки составило менее 34 тысяч. Российские медики выявили коронавирус у 33 996 человек. Новых заболевших зарегистрировали в 85 регионах страны, передает ФАН.

До этого эксперты заявили о завершении четвертой волны коронавируса в России. По словам специалистов, о снижении заболеваемости свидетельствует количество отрицательных ПЦР-тестов от общего числа проб.

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