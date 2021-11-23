Эксперты заявили о завершении четвертой волны коронавируса в России

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Четвертая волна COVID-19 постепенно заканчивается в России. Об этом свидетельствуют данные центра молекулярно-генетических исследований ДНКОМ.

— Мы работаем не только с физическими лицами, но и муниципальными заказчиками, поэтому видим, что в разгар эпидемии количество вызовов увеличивается, — отметил глава лаборатории Андрей Исаев.

По словам специалиста, о снижении заболеваемости свидетельствует количество отрицательных ПЦР-тестов от общего числа проб.

Так, например, за прошлую неделю количество положительных тестов сократилось с одиннадцати до шести процентов.

В свою очередь молекулярный биолог, научный сотрудник МГУ Сергей Харитонов добавил, что снижение заболеваемости COVID-19 — это не повод, чтобы расслабляться, передает РИА Новости.

10 ноября глава Минздрава РФ Михаил Мурашко заявил, что текущая волна коронавируса распространяется быстрее предшествующих. Специалисты заметили, что третья волна COVID-19 плавно перешла в четвертую. Ситуацию с коронавирусом усугубило и появление «дельта»-штамма вируса.