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Мурашко заявил, что нынешняя волна пандемии коронавируса распространяется быстрее

Михаил Алимов

Сюжет: 

Ситуация с коронавирусом
Общество
Мурашко заявил, что нынешняя волна пандемии коронавируса распространяется быстрее
Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

Нынешняя волна коронавируса распространяется быстрее предшествующих. Об этом в среду, 10 ноября, заявил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко.

— Последняя волна распространяется значимо быстрее, среди населения фаза осложнения развивается также значительно быстрее, чем при циркуляции уханьского штамма, и поэтому система оказания медицинской помощи также претерпела определенные изменения, — сказал Мурашко на заседании комитета Госдумы по охране здоровья.

Специалисты отмечают, что третья волна COVID-19 плавно перешла в четвертую. Ситуацию с коронавирусом усугубило и появление «дельта»-штамма вируса, передает РИА Новости.

9 ноября Мурашко заявил, что в России удалось переломить ситуацию с COVID-19 за счет нерабочих дней. По словам министра, на прошлой неделе замедлился прирост числа пациентов, которые находятся под наблюдением медиков.

30 октября он сообщил, что в РФ за последние полторы недели скорость вакцинации выросла практически в четыре раза.

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Масштабная вакцинация от коронавируса в РФ началась в январе 2021 года. По данным на 5 ноября, в России первым компонентом вакцины привились 60 004 358 человек, полностью прошли вакцинацию 57 256 745 человек.

Директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии им. Н. Ф. Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что пандемия коронавируса закончится, когда в мире привьется от ковида 70 процентов населения.

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