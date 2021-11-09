Мурашко заявил о переломе ситуации с коронавирусом в России

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В России удалось переломить ситуацию с COVID-19 за счет нерабочих дней. Об этом сообщил глава Минздрава Михаил Мурашко в ходе координационного совета по борьбе с коронавирусом.

По словам министра, на прошлой неделе замедлился прирост числа пациентов, которые находятся под наблюдением медиков, передает РИА Новости.

— Несомненно, снижение (роста числа пациентов с COVID-19 — прим. «ВМ») обусловлено введенными президентом режимом нерабочих дней и региональными мерами. Эти меры позволили переломить ситуацию. И очень правильно, что ряд регионов (пять регионов) принял решение о продлении режима нерабочих дней, — заявил Мурашко.

Кроме того, на заседании президиума Мурашко сообщил, что первым компонентом вакцины от коронавируса в РФ уже привиты 62 миллиона человек.

— На сегодняшний день первым компонентом уже привиты 62 миллиона человек, — заключил глава Минздрава.

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6 ноября Михаил Мурашко рассказал, что экспертиза новой лекарственной формы вакцины от COVID-19 для детей завершается в стране. По его словам, ожидается, что в ближайшее время вакцина будет доступна.