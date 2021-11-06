Мурашко рассказал об экспертизе новой детской вакцины от COVID-19

Фото: Пресс-служба Госдумы

Экспертиза новой лекарственной формы вакцины от коронавируса для детей завершается в стране. Об этом заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко в субботу, 6 ноября.

— Сегодня идет экспертиза, завершается уже, новой лекарственной формы. Мы ожидаем, что в ближайшее время это будет доступно, поскольку растет число обращений в связи с подъемом заболеваемости, — рассказал чиновник.

Необходимо обеспечить защиту ребенка, приводит слова Мурашко РИА Новости.

Коллективный иммунитет во всей России в настоящее время составляет 48 процентов. Полный цикл вакцинации от COVID-19 прошли 57 256 745 россиян.

За последние сутки в России зарегистрировано 41 335 новых случаев COVID-19. Отмечается, что 11,3 процента пациентов не имели клинических проявлений болезни.

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По количеству заболевших в стране продолжает лидировать столица. За последние 24 часа в городе выявили 6880 новых случаев коронавирусной инфекции.

За последние сутки российские врачи полностью вылечили 29 201 пациента, также в стране зафиксировали 1188 летальных исходов.