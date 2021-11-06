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В России выявили 41 335 новых случаев коронавируса за сутки

Дарья Чентаева

Общество
В России выявили 41 335 новых случаев коронавируса за сутки
Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

За последние сутки в РФ зарегистрировано 41 335 новых случаев заболевания COVID-19 в 85 регионах. Об этом в субботу, 6 ноября, сообщает Telegram-канал оперштаба Москвы.

Отмечается, что 11,3 процента пациентов не имели клинических проявлений болезни.

В России выявили 41 335 новых случаев коронавируса за суткиФото: Стопкоронавирус.рф

По количеству заболевших в стране продолжает лидировать столица. За последние 24 часа в городе выявили 6880 новых случаев коронавирусной инфекции.

За последние сутки российские врачи полностью вылечили 29 201 пациента, также в стране зафиксировали 1188 летальных исходов.

В России выявили 41 335 новых случаев коронавируса за суткиФото: Стопкоронавирус.рф

В пятницу, 5 ноября, вице-премьер России Татьяна Голикова заявила, что ситуация с COVID-19 за последнюю неделю ухудшилась в десяти российских регионах. Это Белгородская, Саратовская, Тюменская, Челябинская, Ярославская, Магаданская области, Красноярский край, Республики Татарстан, Тыва и Чувашия.

Она также назвала влияющие на окончание пандемии COVID-19 факторы. По словам Голиковой, сроки окончания пандемии коронавируса в стране зависят от пресечения фальсификации документов о ней и наращивания темпов вакцинации.

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