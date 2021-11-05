Голикова назвала влияющие на окончание пандемии COVID-19 факторы

Фото: roscongress / Вячеслав Викторов

Сроки окончания пандемии коронавируса в стране зависят от пресечения фальсификации документов о ней и наращивания темпов вакцинации. Об этом заявила вице-премьер России Татьяна Голикова в пятницу, 5 ноября.

— Для того чтобы прервать цепочку распространения вируса, нужно наращивать вакцинацию и одновременно пресекать все попытки фальсификации документов о ней, — рассказала представитель правительства.

Данные факторы связаны со сроками окончания пандемии COVID-19 в стране, приводит слова Голиковой РИА Новости.

5 ноября Голикова рассказала, что ситуация с коронавирусом за последнюю неделю ухудшилась в десяти российских регионах. Это Белгородская, Саратовская, Тюменская, Челябинская, Ярославская, Магаданская области, Красноярский край, Республики Татарстан, Тыва и Чувашия.

1/2 2/2

Коллективный иммунитет во всей России в настоящее время составляет 48 процентов. Полный цикл вакцинации от COVID-19 прошли 57 256 745 россиян.

За последние 24 часа в стране выявили 40 735 новых случаев коронавируса. После прохождения лечения от инфекции в России за 24 часа полностью выздоровели 28 605 человек, также зафиксировали 1192 летальных исхода.