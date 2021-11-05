В России выявили 40 735 новых случаев коронавируса за сутки

Фото: Александр Авилов / АГН Москва

За последние 24 часа в России выявили 40 735 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией в 85 регионах. Об этом в пятницу, 5 ноября, сообщает Telegram-канал оперштаба Москвы.

Отмечается, что 9,3 процента заболевших не имели клинических проявлений инфекции.

Фото: Стопкоронавирус.рф

По количеству заболевших в стране продолжает лидировать Москва. За последние сутки в столице выявили 6407 новых пациентов с COVID-19.

После прохождения лечения от инфекции в России за последние 24 часа полностью выздоровели28 605 человек, кроме того, зафиксировали 1192 летальных исхода.

Фото: Стопкоронавирус.рф

Пандемия вируса не проходит, несмотря на увеличение темпов вакцинации. Роспотребнадзор продлил действие санитарно-эпидемиологических правил по работе образовательных организаций в условиях коронавируса до 1 января 2024 года. Глава ведомства Анна Попова заявила, что ожидать быстрого эффекта от введенных в России ограничительных мер против массового распространения COVID-19 не следует. Она отметила, что для этого необходимо не менее одного инкубационного периода вируса.