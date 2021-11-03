Роспотребнадзор продлил санправила в учебных заведениях до 2024 года

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Владимир Новиков

Роспотребнадзор продлил действие санитарно-эпидемиологических правил по работе образовательных организаций в условиях коронавируса до 1 января 2024 года. Это следует из постановления главы ведомства Анны Поповой в среду, 1 ноября.

— Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (СОVID-19)... продлить до 1 января 2024 года, — говорится в документе.

Правила были приняты в июне 2020 года. Они направлены на обеспечение безопасности в детских садах, школах, лагерях, а также игровых комнатах.

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Основные требования включают запрет на проведение массовых мероприятий и составление особого расписания для разобщения детей. Кроме того, в список включены термометрия детей и взрослых, а также изоляция людей с признаками ОРВИ, отмечается на портале правовой информации.

1 ноября Попова заявила, что ожидать быстрого эффекта от введенных в России ограничительных мер против массового распространения COVID-19 не следует. Она отметила, что для этого необходимо не менее одного инкубационного периода вируса.