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Попова заявила, что быстрого эффекта от ограничительных мер по COVID-19 не будет

Виктория Сикерина

Сюжет: 

Ситуация с коронавирусом
Общество
Попова заявила, что быстрого эффекта от ограничительных мер по COVID-19 не будет
Фото: Правительство РФ

Ожидать быстрого эффекта от введенных в России ограничительных мер против массового распространения коронавирусной инфекции не следует. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова в понедельник, 1 ноября, на заседании президиума координационного совета при правительстве РФ по борьбе с COVID-19.

Она отметила, что для этого необходимо не менее одного инкубационного периода вируса.

— Эффект от принимаемых, принятых уже мер не наступит немедленно. Для этого нужно время: не меньше одной инкубации. Скорее всего, понадобится большее время, — цитирует РИА Новости Попову.

До этого Анна Попова сообщила, что темпы вакцинации против заболевания в настоящий момент растут в России. Такие показатели могут поспособствовать достижению 80 процентов коллективного иммунитета среди взрослых граждан.

По ее словам, уже появившиеся и только прогнозируемые штаммы заболевания практически не окажут влияния на действенность отечественных вакцин.

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Также в понедельник, 1 ноября, премьер-министр РФ Михаил Мишустин оценил введенные нерабочие дни в стране с 28 октября по 7 ноября. Он уточнил, что основная цель длинных выходных дней — снижение темпов роста заболеваемости коронавирусом в России.

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