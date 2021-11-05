Голикова перечислила регионы России, в которых ухудшилась ситуация с COVID-19

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Ситуация с коронавирусом за последнюю неделю ухудшилась в десяти российских регионах. Об этом в пятницу, 5 ноября, заявила вице-премьер России Татьяна Голикова.

— Ситуация осложнилась в 10 субъектах Российской Федерации. Это Белгородская, Саратовская, Тюменская, Челябинская, Ярославская, Магаданская области, Красноярский край, Республики Татарстан, Тыва, Чувашия, — цитирует вице-премьера РИА Новости.

Коллективный иммунитет во всей России в настоящее время составляет 48 процентов. Первым компонентом в стране уже вакцинировались 60 004 358 граждан. Полный цикл вакцинации прошли 57 256 745 россиян.

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За последние 24 часа в России выявили 40 735 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией в 85 регионах. По количеству заболевших в стране продолжает лидировать Москва. За последние сутки в столице зарегистрировали 6407 новых пациентов с COVID-19. После прохождения лечения от инфекции в России за 24 часа полностью выздоровели 28 605 человек, также зафиксировали 1192 летальных исхода.

Пандемия вируса не проходит, несмотря на увеличение темпов вакцинации. Роспотребнадзор продлил действие санитарно-эпидемиологических правил по работе образовательных организаций в условиях коронавируса до 1 января 2024 года.