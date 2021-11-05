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Уровень коллективного иммунитета в России вырос до 48 процентов

Полина Долганова

Сюжет: 

Ситуация с коронавирусом
Общество
Уровень коллективного иммунитета в России вырос до 48 процентов
Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

По состоянию на пятницу, 5 ноября, коллективный иммунитет в России составляет 48 процентов. Об этом сообщили в Telegram-канале оперштаба Москвы.

Первым компонентом в стране уже вакцинировались 60 004 358 граждан. Полный цикл вакцинации прошли 57 256 745 россиян.

Уровень коллективного иммунитета в России вырос до 48 процентовФото: Оперштаб

За последние 24 часа в России выявили 40 735 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией в 85 регионах. По количеству заболевших в стране продолжает лидировать Москва. За последние сутки в столице зарегистрировали 6407 новых пациентов с COVID-19. После прохождения лечения от инфекции в России за 24 часа полностью выздоровели 28 605 человек, также зафиксировали 1192 летальных исхода.

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Пандемия вируса не проходит, несмотря на увеличение темпов вакцинации. Роспотребнадзор продлил действие санитарно-эпидемиологических правил по работе образовательных организаций в условиях коронавируса до 1 января 2024 года. Глава ведомства Анна Попова заявила, что ожидать быстрого эффекта от введенных в России ограничительных мер против массового распространения COVID-19 не следует. Она отметила, что для этого необходимо не менее одного инкубационного периода вируса.

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