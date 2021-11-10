Гинцбург рассказал, когда закончится пандемия коронавируса
Пандемия коронавируса закончится, когда в мире привьется от ковида 70 процентов населения. Об этом в среду, 10 ноября, заявил директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии им. Н. Ф. Гамалеи Александр Гинцбург.
— Это кончится, когда 70–75 процентов населения нашей страны, заодно и земного шара, будут провакцинированы, у которых будут антитела защитные к данному возбудителю. Для этого, безусловно, данный препарат должен быть введен в Национальный календарь прививок, — рассказал он в интервью «Российской газете».
По его словам, нужно с детства приучать людей, что прививаться необходимо. Специалист сравнил отсутствие прививки с плеванием в общественном месте, а также назвал это наносящим вред окружающим людям.
Недавно Гинцбург сообщил, что никаких нареканий по поводу побочных действий вакцины от коронавируса «Спутник V» нет даже среди тех, кто уже ревакцинировался.
Минздрав России в августе 2020 года зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи, — «Спутник V». Кроме нее в РФ зарегистрированы вакцины «Спутник Лайт», КовиВак» от Центра имени Чумакова, а также разработанные Центром «Вектор» «ЭпиВакКорона» и «ЭпиВакКорона-Н».
Масштабная вакцинация от коронавируса в РФ началась в январе 2021 года. По данным на 10 ноября в России первым компонентом вакцины привились 60 004 358 человек, полностью прошли вакцинацию 57 256 745 человек.