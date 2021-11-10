Гинцбург рассказал, когда закончится пандемия коронавируса

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Пандемия коронавируса закончится, когда в мире привьется от ковида 70 процентов населения. Об этом в среду, 10 ноября, заявил директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии им. Н. Ф. Гамалеи Александр Гинцбург.

— Это кончится, когда 70–75 процентов населения нашей страны, заодно и земного шара, будут провакцинированы, у которых будут антитела защитные к данному возбудителю. Для этого, безусловно, данный препарат должен быть введен в Национальный календарь прививок, — рассказал он в интервью «Российской газете».

По его словам, нужно с детства приучать людей, что прививаться необходимо. Специалист сравнил отсутствие прививки с плеванием в общественном месте, а также назвал это наносящим вред окружающим людям.

Недавно Гинцбург сообщил, что никаких нареканий по поводу побочных действий вакцины от коронавируса «Спутник V» нет даже среди тех, кто уже ревакцинировался.

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Минздрав России в августе 2020 года зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи, — «Спутник V». Кроме нее в РФ зарегистрированы вакцины «Спутник Лайт», КовиВак» от Центра имени Чумакова, а также разработанные Центром «Вектор» «ЭпиВакКорона» и «ЭпиВакКорона-Н».

Масштабная вакцинация от коронавируса в РФ началась в январе 2021 года. По данным на 10 ноября в России первым компонентом вакцины привились 60 004 358 человек, полностью прошли вакцинацию 57 256 745 человек.