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Ученый объяснил, почему самоликвидация «дельта»-штамма коронавируса невозможна

Марина Найденкова

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Эксклюзивы ВМ
Общество
Ученый объяснил, почему самоликвидация «дельта»-штамма коронавируса невозможна
Фото: pixabay.com

Самоликвидация «дельта»-штамма коронавируса из-за накопления слишком большого количества мутаций в одном из своих неструктурных белков противоречит вирусной эволюции. Если такое действительно возможно, то нужно подождать публикаций ученых по теме в рецензируемых журналах. Такое мнение в беседе с «Вечерней Москвой» высказал профессор кафедры вирусологии биофака МГУ Алексей Аграновский.

— Если новый штамм накопил неблагоприятные для вируса мутации, то каким образом он мог выжить? Этот вопрос остается без ответа. «Плохие» штаммы не выживают, самоликвидация РНК-вируса из-за мутаций противоречит принципам вирусной эволюции, — сказал ученый.

По его словам, если японские коллеги нашли что-то важное, нужно подождать публикаций в рецензируемых журналах, а вот по пересказам СМИ судить об этом трудно.

Доктор медицинских наук, профессор кафедры инфектологии и вирусологии Института профессионального образования Сеченовского университета Анатолий Альтштейн также высказывал мнение, что самоликвидация «дельты» маловероятна, однако сценарий японских ученых имеет рациональное зерно.

Он пояснил, что из-за мутаций при многократном попадании в человеческий организм инфекционные возможности вируса снижаются. Профессор отметил интерес к предположению японцев, так как, по его словам, наука «не очень понимает», как затухают эпидемии. Он не исключил возможность, что это происходит именно в результате механизмов перегрузки мутации.

По словам ученого, развитие вирусологии и молекулярной генетики находится в Японии на высоком уровне. По этой причине выводы исследователей заслуживают доверия. Он отметил, что в случае подтверждения теории по поводу «дельта»-штамма будет продемонстрирован путь, по которому природа выводит определенный вид животных в ситуациях с эпидемиями.

До этого ученые из Японии предположили, что резкое снижение числа заболевших коронавирусом в стране обусловлено самоликвидацией «дельты», которая в настоящее время считается самой заразной среди других штаммов коронавируса, писал Пятый канал.

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