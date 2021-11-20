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Российский ученый оценил вероятность самоликвидации «дельта»-штамма коронавируса

Анастасия Колоскова

Сюжет: 

Ситуация с коронавирусом
Общество
Российский ученый оценил вероятность самоликвидации «дельта»-штамма коронавируса
Фото: Pixabay

То, что «дельта»-штамм коронавируса самоликвидируется, маловероятно, однако сценарий японских ученых имеет рациональное зерно. Об этом заявил доктор медицинских наук, профессор кафедры инфектологии и вирусологии Института профессионального образования Сеченовского университета Анатолий Альтштейн.

— В принципе, самоликвидация вируса маловероятна, поскольку в результате исправлений всегда отбираются варианты, которые не подверглись таким тяжелым изменениям, — приводит слова Альтштейна издание «Эксперт».

Он пояснил, что из-за мутаций при многократном попадании в человеческий организм инфекционные возможности вируса снижаются. Профессор отметил интерес к предположению японцев, так как, по его словам, наука «не очень понимает», как затухают эпидемии. Он не исключил возможность, что это происходит именно в результате механизмов перегрузки мутации.

По словам ученого, развитие вирусологии и молекулярной генетики находится в Японии на высоком уровне. По этой причине выводы исследователей заслуживают доверия. Он отметил, что в случае подтверждения теории по поводу «дельта»-штамма будет продемонстрирован путь, по которому природа выводит определенный вид животных в ситуациях с эпидемиями.

До этого ученые из Японии предположили, что резкое снижение числа заболевших коронавирусом в стране обусловлено самоликвидацией «дельта»-штамма, который в настоящее время считается самым заразным, пишет Пятый канал.

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