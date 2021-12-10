Голикова сообщила о росте коллективного иммунитета к коронавирусу в России

Фото: Алексей Орлов / Вечерняя Москва

В России уровень коллективного иммунитета к коронавирусной инфекции вырос до 55,7 процента. Об этом в пятницу, 10 декабря, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова.

— Уровень коллективного иммунитета в России составляет 55,7 процента, — цитируют Голикову на сайте стопкоронавирус.рф.

По состоянию на 3 декабря коллективный иммунитет к коронавирусу в РФ составлял 53,7 процента.

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За последние 24 часа в России выявили 30 873 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией в 85 регионах. При этом 7,3 процента от общего числа заболевших за день не имели клинических проявлений инфекции. По количеству заболевших COVID-19 в стране продолжает лидировать Москва. За сутки в столице выявили 3477 пациентов с коронавирусом.

10 декабря директор центра «Вектор» Ринат Максютов сообщил, что в России выявили четыре случая заболевания полногеномным штаммом коронавируса «омикрон». При этом в Роспотребнадзоре утверждают, что в России к настоящему моменту было выявлено всего двое пациентов с этим вариантом COVID-19.